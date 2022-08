No podemos copiar a María García de Jaime su vestido vaquero de Mango, pero sí su truco para que siente bien

Solo hay que tener en cuenta un par de detalles para conseguir un look de lo más cómodo y sencillo pero capaz de marcar la diferencia.

Julia García

Los vestidos vaqueros siempre suelen dar mucho juego. Los días de más calor en sus versiones de tirantes porque sino su tejido no es precisamente el más fresco, pero cuando las temperaturas empiezan a algo de tregua se puede probar con cualquier propuesta que todas tienen cabida con distintas combinaciones. Y no solo eso, es que al igual que ocurre con los jeans, permiten incluso experimentar con los propios colores de la prenda para salirse de lo convencional.

María García de Jaime, por ejemplo, ha encontrado en Mango un diseño en tono lima que es de lo más apetecible para el final del verano porque además de potenciar el bronceado ahora que nuestra piel está bien dorada por el sol, aporta la energía que necesita nuestro armario para afrontar con mejor cara el final de las vacaciones y todo lo que vendrá con la nueva temporada.

Es genial, ¿verdad? El único inconveniente que tiene es que, pese a que llegó a estar rebajada a más del 60%, la prenda está agotada en la tienda online de la marca desde hace días. Pero tranquila porque no todo son malas noticias. Resulta que analizando bien el vestido vaquero de la influencer hemos descubierto que es exactamente el mismo que hace unas semanas le vimos lucir a Vicky Martín Berrocal.

Midi, de manga larga, recto, estilo camisero, con tres bolsillos en la parte delantera y cierre de botones en la parte delantera, la diseñadora llevó en una de sus apariciones en televisión la versión tejana tradicional, por lo que no está todo perdido si se quiere recrear el look de María García de Jaime. Es más, que no podamos copiar su vestido no significa que no podamos imitar el truco que ha utilizado para darle un aire distinto a la prenda y, de paso, conseguir un efecto estilizador.

El secreto del estilismo de María García de Jaime está en la espalda, porque es en la parte trasera donde se puede ver la manera en la que ha colocado un pañuelo estampado multicolor anudado a la cintura metido por las trabillas, de manera que por delante sea imperceptible pero consiga ajustar el vestido hasta darle una forma más favorecedora.

Una muestra más de lo mucho que puede hacer un simple pañuelo por nosotras al poder llevarse de mil y una formas diferentes con estilazo.