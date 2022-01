El último guiño de moda del personaje de Sarah Jessica Parker a la serie original es la guinda perfecta para este 'reboot'.

Hace casi 18 años, el doble final de 'Sexo en Nueva York' dejó una imagen imborrable en el recuerdo de las fans: la de Carrie Bradshaw con el corazón roto, esperando al chico que la ha dejado plantada en una habitación de hotel en París y enfundada en el que probablemente sea el vestido más fabuloso de la serie: un diseño con metros y metros de tul firmado por Atelier Versace que por entonces se valoró en 80.000 dólares.

Y ahora, en un guiño tan nostálgico como esperanzador, 'And just like that' ha recuperado ese vestido de cuento de hadas del fondo del vestidor de la protagonista para darle una nueva vida.

Como ocurre en muchos momentos importantes de la trama, la mencionada escena de Sarah Jessica Parker mirando con melancolía la Torre Eiffel desde la ventana mientras comprende que su amor de aquella época (Aleksandr Petrovsky, interpretado por el actor Mijaíl Barýshnikov) no va a llegar, gana fuerza y dramatismo gracias al vestuario escogido por Patricia Field, la responsable de estilismo de la producción y una de las figuras más destacadas en el éxito de la misma.

Y de nuevo en el 'reboot' que HBO Max está emitiendo actualmente, la moda es un elemento clave. Pero las cosas han cambiado en estas dos décadas, y las protagonistas, ya con canas, se han sumado a los nuevos tiempos de la industria, porque en el año 2022 lo verdaderamente 'cool' no es despilfarrar, sino reciclar y tirar de fondo de armario. De ahí que 'And just like that' haya traído de vuelta a la pantalla algunos de los accesorios más recordados de la serie original, así como el vestido del que te hablamos hoy.

Ha ocurrido en el episodio 8, estrenado este jueves 20 de enero, cuando Carrie está ordenando su armario junto a su amiga y agente inmobiliaria Seema. "¿Quieres ver algo increíble?", anuncia antes de mostrar la pieza de Versace, considerada la más cara de todo su vestuario. "No quiero presumir, pero es mi mayor orgullo", asegura.

"Solo me lo he puesto dos veces: una vez en París y otra aquí, solo por diversión, me senté en esa ventana y me comí una bolsa de palomitas", cuenta la columnista antes de revelar el curioso futuro que le espera al vestido: se lo regalará a Lily, la hija de Charlotte, que ha estado ayudándole a catalogar toda su ropa para guardarla bien, a cambio de algunas de sus piezas vintage. "Lo más triste es que no lo eran cuando las compré", dice divertida en referencia a los años que han pasado.

Consciente del impacto que causaría esta prenda en la audiencia, la propia Sarah Jessica Parker ha compartido en su perfil de Instagram las dos imágenes de su personaje luciendo el vestido, una de hace casi veinte años y otra de la actualidad. Y, para cerrar el círculo, el final del mencionado capítulo nos permite ver a la intérprete enfundada en el diseño, que vuelve a acompañar con un moño bajo, mientras come palomitas en su ventana y reflexiona que "algunas cosas nunca se deben guardar en un trastero". ¡Bravo!

