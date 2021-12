Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han emitido un comunicado conjunto

El estreno de And Just Like That, el spin-off de 'Sexo en Nueva York' tan esperado por fans y seguidores de la serie, ha sido mucho más de lo comentado, si es que eso es posible. El regreso de Carrie Bradshaw y compañía sin la reaparición de Kim Catrall (que encarna al queridísimo personaje de Samantha Jones) ha sido uno de los temas que han marcado el transcurso de 2021.

Otro de los aspectos que más se han comentado es el cambio físico que han experimentado sus actrices. Lamentablemente, aún contamos casos de personas que consideran que la edad es algo ajeno a las actrices de Hollywood y, con el estreno de la serie, no han sido pocos los comentarios negativos que se han vertido sobre sus actrices que, lógicamente, han salido a defenderse para intentar atajar dicha hipocresía.

Por último y, por si no fuera suficiente, ha salido a la luz los testimonios de tres mujeres (la última de ellas rompió su silencio apenas unos días después que las otras dos) que acusan a Chris Noth, que en la serie interpreta a Mr. Big, de agresiones sexuales. El actor ha negado categóricamente que sucedieran estos hechos y, ante la duda y a la espera de que comiencen las investigaciones por parte de las autoridades competentes, los seguidores han echado en falta que las actrices protagonistas de esta ficción hablaran sobre ello.

Ha llegado el momento, puesto que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han emitido un comunicado conjunto en el que revelan cuál es su sensación tras conocer esta noticia. Cada una de ellas se ha encargado de compartirlo a través de sus redes sociales, donde han explicado de forma muy escueta su opinión sobre los hechos.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", se puede leer en una imagen, en la que se incluyen los nombres de las tres actrices en la firma.

Conviene recordar que dos de estas mujeres, identificadas con el pseudónimo de Zoe y Lily para mantener su anonimato, acusaron al actor de haberlas violado en 2004 y 2015, respectivamente. Lo hicieron a través de The Hollywood Reporter, donde contaron que Chris Noth les había obligado a mantener relaciones sexuales no consensuadas.

Una tercera mujer explicó un episodio de acoso sexual en The Daily Beast, donde aseguró que quien interpreta a Mr. Big la manoseó e intentó iniciar relaciones sexuales sin éxito. Por su parte, el actor ha asegurado que no conoce a su supuesta víctima y que esta historia es "una absoluta mentira". Ante estos hechos, la agencia que se encargaba de representarle, A3, ha cortado su relación laboral con su cliente.