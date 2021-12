Tara Wilson confiesa estar "muy disgustada" y varios medios aseguran que van a pasar las navidades por separado.

Julia García

El pasado 16 de diciembre, cuando apenas se habían emitido dos capítulos de And just like that, la esperada secuela de Sexo en Nueva York, saltaba la noticia de que dos mujeres –a la que posteriormente se uniría una tercera– fueron agredidas sexualmente por uno de sus protagonistas Chris Noth. Bajo el pseudónimo de Zoe y Lily, estas dos mujeres revelaron a The Hollywood Reporter los terribles hechos que sucedieron en Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015 respectivamente y, de hecho, tal y como afirma este mismo medio, ambas "se acercaron por separado, con meses de diferencia y no se conocen entre sí".

El actor encargado de dar vida en la ficción a Mr Big emitió entonces un comunicado en el que aseguraba que "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían hacer sido de hace 30 años o hace 30 días, pero no significa siempre no y esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados" y negaba de manera tajante que ninguno de esos acontecimientos tuviera lugar. "No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", afirmó.

Hasta ahora tanto sus compañeras de reparto en la ficción como la propia mujer de Chris Noth se habían mantenido al margen, pero ha sido ahora cuando ambas han querido pronunciarse. Las primeras –Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Chyntia Nixon– lo han hecho vía redes sociales, a través de las cuales han querido enviar el siguiente mensaje de apoyo a las víctimas: "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", han señalado.

Por su parte, Tara Wilson, casada con el actor desde el 2012 después de haber estado juntos más de una década y con quien tiene dos hijos en común Orion, de 13 años, y Keats, de 18 meses, no ha querido hacer ninguna declaración pública, pero sí que lo han hecho fuentes cercanas a ella. Al parecer, según recoge el diario The Sun, la mujer del intérprete está "muy disgustada" por estas acusaciones aunque aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro: "Ella está en Los Ángeles y está muy molesta, no le está yendo bien. Planearon pasar la Navidad juntos, pero eso ahora se desconoce", ha dicho. "Puede que no sea monógamo, hemos establecido que su esposa no lo sabía", remarca.

Cuenta este mismo testimonio que "Hay dos lados en una historia y la gente necesita conocerlos antes de juzgar" y que por eso defiende a su amigo de todo lo acusado: "El Chris que conozco no es el que describen estas mujeres. Todos sus amigos le apoyan (…) No es Weinstein. Le creo y creo que no es como se le ha retratado", puntualiza.