Chris Noth, Mr. Big en 'Sexo en nueva York', acusado de agresión sexual por dos mujeres

Al parecer, los incidentes tuvieron lugar con más de una década de diferencia

Noelia Murillo

La popular serie Sexo en Nueva York está en boca de todos gracias a su regreso en forma de spin-off y reconvertida en And Just Like That por muchos motivos. Entre ellos, la continua exposición a la opinión pública de sus actrices, que han visto cómo muchos seguidores y haters de esta ficción han criticado su lógico aspecto físico. Parece que, todavía hoy, aún hay muchos que piensan que los años no pasan por las famosas.

No obstante, esa no solo ha sido la noticia que ha marcado el regreso de Carrie Bradshaw y compañía, puesto que se acaba de conocer el testimonio de dos mujeres anónimas que han confesado que el actor Chris Noth (quien encarna a Mr. Big en la serie) abusó de ellas hace ya unos años. Ha sido The Hollywood Reporter el medio que ha desvelado estas acusaciones y lo cierto es que son escalofriantes.

Contadas bajo el pseudónimo de Zoe y Lily para proteger su privacidad y mantener el anonimato, THR muestra cuáles han sido las historias de estas mujeres y cómo fue su encuentro con el actor, en Los Ángeles en 2014 y Nueva York en 2015. Según dicho medio, ambas "se acercaron por separado, con meses de diferencia y no se conocen entre sí".

En el caso de Zoe, quien según su testimonio fue víctima del actor en 2004, cuando tenía 22 años, conoció al actor cuando Sexo en Nueva York "estaba en lo más alto" hasta el punto de que para sus compañeras y para ella Noth "era como un Dios". "Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna forma, consiguió mi número y me dejaba mensajes en el buzón del teléfono del trabajo", ha relatado.

Tras estos mensajes, el actor la invitó a ir a una piscina en un edificio en West Hollywood, donde él tenía un apartamento. Con esa visita, Zoe ha reconocido que Mr.Big "le hizo todo tipo de preguntas sobre la especialización que estudiaba". Finalmente, acudieron a su casa, donde él la besó cuando ella estaba aún en la puerta. Después, la atrajo hacia él, le quitó los pantalones y la parte inferior del bikini y comenzó a violarla por detrás frente a un espejo. "Fue muy doloroso y grité: ¡Para!", ha dicho. Como no lo hizo, le propuso que, al menos, utilizara un preservativo y supuestamente él se burló de ella.

El caso más reciente es el que protagonizó Lily, que ahora tiene 31 años, hace ya seis. Según esta mujer, ocurrió cuando él tenía 60 años y consiguió su teléfono para invitarla a cenar. Una vez más, el actor quiso saber a qué se dedicaba y cuál era su trayectoria. Tras este encuentro y con el restaurante a punto de echar el cierre, fueron a su apartamento en Greenwich Village

Allí, trató de besarla y, ante su negativa, la obligó a practicarle una felación. A continuación, la violó de nuevo frente a un espejo. "Cuando terminó, fui al baño y me puse la falda, me sentía fatal, violada. Todos mis sueños con esta estrella, que amaba desde hacía años, se habían esfumado", ha relatado esta supuesta víctima según dicha publicación.

Por su parte, Chris Noth negado tajantemente que ninguno de estos dos sucesos tuviera lugar. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían hacer sido de hace 30 años o hace 30 días, pero no significa siempre no y esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados", ha dicho en una declaración.

Asimismo, ha puesto en duda el motivo por el que precisamente ahora, que la serie se ha estrenado en HBO Max, las presuntas víctimas han sacado a la luz estos episodios. "Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé que yo no agredí a esas mujeres", ha remarcado.