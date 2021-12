Sarah Jessica Parker y su guiño a Carrie Bradshaw en el estreno de And just like that

Para la premiére de la continuación de Sexo en Nueva York, la actriz ha apostado por un look que bien podría haber sido parte del vestuario principal de su icónico personaje.

María Aguirre

Sexo en Nueva York inicia un nuevo capítulo bajo el nombre de And just like that, la esperadísima secuela que por fin puede verse desde ya en HBO Max para delicia de todos los fans de una de las series más memorables de todos los tiempos. Han sido muchos meses calentando motores desde que se anunció el regreso del grupo de amigas más famoso de la gran manzana –con permiso del de Friends- y sobre todo desde que en el mes de octubre se filtraron las primeras imágenes del rodaje de los capítulos por lo que la expectación por conocer qué había pasado con ellas en todo este tiempo no podía ser mayor.

Y ahora que vamos a descubrir qué ha ocurrido en las vidas del trío formado por Carrie, Charlotte y Miranda –no hay que olvidar que Samantha, el divertido personaje interpretado por Kim Cattrall con el que formaban tan genial cuarteto no estará por sus discrepancias con las otras protagonistas– han sido las protagonistas las que han querido celebrar este regreso a la pequeña pantalla a lo grande.

Para ello se ha celebrado en en el MOMA de Nueva York el estreno de este reboot a la que han acudido todos los protagonistas de estos diez episodios que, tal y como apunta la reseña de la serie,: "navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50".

El regreso de Carrie Bradshaw

Ha sido en la premiére de And just like that cuando hemos podido comprobar que, aunque los años hayan pasado, el estilo de Carrie Bradshaw permanece inalterable y es esa fantasía de la que siempre hace gala la que Sarah Jessica Parker ha querido explotar para su look en la alfombra roja.

Para brillar como lo ha hecho, la actriz y productora ha confiado en Oscar de la Renta, una de las firmas favoritas del icónico personaje –imposible olvidar el vestido fucsia con el que baila en París en uno de los capítulos de Sexo en Nueva York–, y sus directores creativos Laura Kim y Fernando García han sido los responsables del vestido de cóctel de gasa de seda peltre personalizado con bordado de magnolia a mano, de escote corazón y con una capa a juego, que tenía como guiño a Carrie Bradshaw una enagua de tul rosa.

A juego Sarah Jessica Parker optó por unos clásicos stilettos de satén rosa de su propia marca, SPJ, un bolso de Erdem y joyas vintage de Fred Leighton, Larkspur y Hawk que destacaban gracias al moño bailarina con el que peinó su cabello.

Cynthia Nixon y Kristin Davis, por su parte, también honraron a sus respectivos personajes, la primera con un total look en color naranja compuesto por un original vestido camisero y botas altas y, la segunda con un vestido largo en azul noche que perfectamente podría haber escogido la dulce Charlotte en alguno de los episodios.