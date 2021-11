Estamos contando los días para ver los nuevos capítulos protagonizados por Sarah Jessica Parker. ¿No tienes HBO? Tranquila, nosotras sabemos cómo conseguirlo mucho más barato.

UXÍA B. URGOITI

Tenemos la fecha marcada y remarcada en el calendario. El nueve de diciembre se estrena el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York' y no podemos tener más ganas, estamos hasta nerviosas. Llevamos meses viendo las imágenes que los medios de comunicación han ido sacando sobre las grabaciones de los nuevos capítulos. Primero vimos como se juntaban las actrices: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, porque en esta nueva etapa, llamada 'And Just like that' no estará Kim Catral. Después hemos ido disfrutando en fotos robadas cómo ha sido el proceso del rodaje. Hasta que por fin, han terminado, y solo nos queda esperar a ver el resultado, esto ocurrirá en tres semanas.

Todavía no sabemos si la serie tendrá título en castellano o se quedará con su nombre original. Lo que sí sabemos es que es una continuación de 'Sexo en Nueva York', en la que podremos ver cómo les va a Carrie, Miranda y Charlotte en los 50, alrededor de dos décadas después de lo que vimos en la original, tendrá diez capítulos y también está confirmado que aparecerán en ellos secundarios clave de la historia como Mr. Big, Aidan, Stanford, Anthony, Steve y Harry, los hombres más importantes en la vida de los tres personajes femeninos. Vamos, que podemos volver a ver a toda la panda tomando cosmopolitans por Manhattan.

Pero no todo son buenas noticias, porque si te mueres por ver el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York', vas a tener que pagar, poco, pero tendrás que hacerlo. Los derechos, como ocurre con la primera parte de la serie y las películas, son de la plataforma HBO Max, los mismos de 'Juego de Tronos' o 'Chernobyl', y se trata de un canal de pago. Pero nosotras sabemos cómo hacer que te salga mucho más barato, justo a la mitad de precio.

Se trata de una oferta que hace la plataforma de series en 'streaming' y que solo dura hasta el 30 de noviembre. En ella te ofrecen suscribirte al 50% de la cuota que pagan todos los demás el resto del año. Es decir, si tu amigo está pagando 8,99 euros al mes, tú si te apuntas antes de ocho días, vas a pagar, para siempre (dato importante a tener en cuenta) 4,49 euros.

Hazte socio de HBO Max con esta oferta y vas a poder volver a disfrutar de las aventuras de Carrie y sus amigas.