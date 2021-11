La actriz de 'And just like that' revela el tipo de comentarios que le dirigen por el aspecto que luce en 'And just like that'. Y lanza un mensaje brillante.

Clara Hernández

"Sé qué aspecto tengo. No tengo opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?". Con una sinceridad aplastante y conmovedora, Sarah Jessica Parker contestó hace unas semanas a las críticas que había recibido por la imagen que luce en el nuevo reboot de 'Sexo en Nueva York', 'And just like that', donde, a sus 56 años, pasea su popular y fabulosa melena ondulada salpicada de canas, una opción que no deja de ganar partidarias, pero que sigue despertando comentarios negativos, como la actriz denunció en una entrevista. Unas críticas que viajan especialmente deprisa a través de las redes sociales, añadió.

Las arrugas, su cabello... y su aspecto en general eran las cuestiones que despertaban más mensajes hirientes. "Hay mucha misoginia de cosas que nunca le ocurrirían a un hombre (...). Canas, canas, canas. ¿Ella tiene canas? Estoy sentada con Andy Cohen (un conocido presentador de televisión y radio estadounidense, quien ) y él tiene toda la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué para él está bien?", reflexionó la intérprete, poniendo de manifiesto el doble rasero que se utiliza para valorar el físico masculino y el femenino.

"Ella tiene demasiadas arrugas, ella no tiene suficientes arrugas. Se diría que la gente no quiere que estemos a gusto con lo que somos, como si casi las personas disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si haces algo que te hace sentir mejor", subrayó, poniendo de relieve las contradicciones en las que sus detractores incurren y que, al final, se convierten en pullas dolorosas contra la mujer.

Aquellas palabras ya han recibido numerosos apoyos por rostros públicos, como el del propio Andy Cohen, que tachó de "insano" las diferencias que el aspecto de Sarah y el suyo despertaban aunque los dos, casi de la misma edad, llevaran un color de pelo parecido. "Fue misógino y ella tenía tanta razón", dijo antes de vaticinar que el reboot de 'Sexo en Nueva York" iba a ser revolucionario ya que mostraría la vida vibrante de unas mujeres de 50 viviendo sus vidas".

Sarah Jessica Parker ha visto cómo las fotos de las protagonistas de 'And just like that' -además de ella, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes en la ficción) y Kristin David (Charlotte York Goldenblatt)- eran comparadas en las redes con la imagen de las estrellas de 'Las chicas de oro', cuyos personajes ahondaban en los avatares de la tercera edad. "Así que o bien tienes 35 años, o estás retirada y viviendo en Florida", señalaba Sarah en alusión a los personajes de la serie, mientras reclamaba que "hay un capítulo que se ha perdido".

La tiranía del físico por el que las actrices de Hollywood, especialmente, y las mujeres en general deben soportar ha sido compartida por numerosas profesionales, que coinciden en que sus compañeros hombres no han de pasar por el mismo trago. Sin duda, la de Sarah Jessica Parker es una de las más directas y francas. ¡Tomamos nota!

