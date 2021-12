Carrie Bradshaw ha vuelto y estos son los accesorios que siguen en su armario (20 años después de 'Sexo en Nueva York')

De los 'Manolos' azules a la 'Baguette'; el estreno de 'And just like that' confirma que, en pleno 2021, lo verdaderamente 'cool' es reciclar y tirar de fondo de armario. Y en el de Carrie hay auténticas reliquias que solo los verdaderos fans de la serie sabrán apreciar.

Los primeros capítulos del nuevo 'Sexo en Nueva York' ya han llegado a HBO Max y, polémicas y 'spoilers' a parte, si nos metemos en materia de moda, el regreso de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes (sin Samantha Jones, que no estará en la secuela) no dejan de darnos alegrías.

Como era de esperar, la vuelta del personaje al que Sarah Jessica Parker dio vida durante 94 episodios y dos películas ha desatado una ola de nostalgia que nos anima a observar con lupa cada uno de los nuevos y esperados looks en busca tanto de nuevas tendencias como de guiños al pasado. Y hemos tenido suerte: a sus cincuenta y pico, una nueva Carrie más madura (que, incluso, luce con orgullo sus canas) promete volver a convertirse en todo un icono gracias a 'And just like that'. Y, en pleno 2021, eso pasa por reciclar y reutilizar.

Se acabó lo de despilfarrar; ahora la columnista más estilosa de la Gran Manzana también tira de fondo de armario y le da una segunda vida a sus accesorios más especiales. He aquí las pruebas:

Los Manolos del 'sí quiero'

La pasión de Carrie por los zapatos de Manolo Blahnik es una constante a lo largo de la serie y, dos décadas después, parece que la protagonista continúa jurándole amor eterno a esta marca española de 'stilettos'. De hecho, para los fans no ha pasado desapercibido que en una de las escenas aparece luciendo precisamente uno de los diseños más representativos de la ficción: el modelo 'Hangisi' en el tono 'Cobalt Blue' con los que se casa con Mr. Big en la primera película; todo un guiño a su historia de amor en la que no vamos a ahondar por si aún no has visto los nuevos capítulos.

El broche floral

En este mismo look, en el que ha sustituido su vestido de novia minimalista por un conjunto de blazer 'oversize' y pantalones culotte muy actual, aparece otro 'flashback' en forma de broche floral azul. ¿Lo reconoces? Lo llevó en el episodio 2 de la tercera temporada sobre un abrigo de pelo.

El bolso 'Baguette'

"This is not a bag, it's a Baguette!", le espetaba Carrie Bradshaw a un ladrón que quería quitarle su bolso. Y es que este diseño de Fendi, que la propia actriz ideó en colaboración con Silvia Venturini para uno de los capítulos de 'Sexo en Nueva York' y que actualmente cuenta con más de 1.000 interpretaciones en los archivos de la firma, es un clásico que nunca pasa de moda. Tanto es así que las búsquedas en internet de este modelo crecieron un 45% después de que Sarah Jessica Parker fuera vista en el rodaje con este bolso, según datos de Lyst; y apenas unos días después del estreno del 'spin off', las pesquisas en la plataforma de lujo de segunda mano Vestiaire Collective para esta misma pieza aumentaron un 42%. ¡Así es el efecto de 'Sexo en Nueva York'!

El cinturón de tachuelas

Otra de las piezas icónicas que continúa guardando en su armario es el cinturón de la marca Streets Ahead que causó furor en la película de 2009. Y de nuevo ha demostrado que, si se combina bien, no tiene por qué ir acompañado de una estética 'underground'. ¿Será este el regreso de los cinturones de tachuelas?