Todo lo que necesitan los 'lookazos' de temporada son unas espectaculares botas 'cowboy' como las de Amelia Bono.

Cecilia Franco

Desde hace ya varios años, el concepto que teníamos de las botas ha ido cambiando. Ahora ya no solo es un calzado exclusivamente de invierno o, al menos, esa es la lección que el 'street style' da en la época de entretiempo. Durante esta temporada de transición, encontramos en las botas la alternativa perfecta para poder crear looks más atrevidos en los días más frescos. Y, por supuesto, no podemos decir que todas las botas valen, sobre todo, después de ver el diseño cowboy multicolor de Amelia Bono.

Si repasamos el 'street style', comprobaremos que, efectivamente, las botas cowboy han formado parte de muchas primaveras y han sido las encargadas de convertir un look, en un verdadero 'lookazo'. Sin embargo, parece que esta primavera llena de color y estampados ha dejado su máximo protagonismo a los diseños más atrevidos y llamativos del momento. O eso es, precisamente, lo que nos está mostrando Instagram con los 'lookazos' de Amelia Bono.

La 'influencer' se ha convertido en todo un referente. Fue la encargada de anunciar el retorno de las botas cowboy blancas y ha superado con éxito hasta los días grises de lluvia con las botas más coloridas. Pero estaba claro que con toda la primavera por delante, daría con un diseño atrevido y llamativo perfecto para combinar hasta con el look más básico.

Porque en días de lluvia poco nos apetece pensar en el look y Amelia Bono revela su truco. Un 'total black' con blazer 'oversize' y las botas más llamativas del momento. Este diseño de Jeffrey Campbell, que puedes encontrar en Au Revoir Cinderella (290, 00 €), se convertirá en el protagonista indiscutible. Estas botas de piel y caña alta combinan el blanco, azul y rojo, y se convertirán en el 'must' de temporada.

Las botas de cowboy más bonitas para tu próximo festival Ver 8 fotos

Tal y como ya adelantó María Pombo, las botas cowboy de la temporada tienen esa esencia que nos recuerda mucho al estilo Coachella que nos fascina. Así pues, si siempre has adorado estas botas tan coloridas, esta primavera aprovecha para encontrar el diseño perfecto para triunfar con todos tus outfits. Tan solo necesitas crear un look de fondo de armario y encontrar las botas más rompedoras.