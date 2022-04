Amelia Bono sabe que vas a necesitar el jersey de Mango con el color de moda

Supera los días más frescos con la alegría y vitalidad del color de moda y el jersey de Mango que combinará con todo tu armario.

Cecilia Franco

Si tenemos que hablar del color de moda, tenemos que hacer referencia al verde. Es cierto que el Pantone 2022 es el 'Very Peri', pero también es verdad que junto a este, el verde ha cogido gran impulso. De hecho, es que este comienzo de temporada tan fría ha dado la oportunidad de rescatar los jerséis más coloridos, y ha sido ahí cuando nos hemos percatado que los diseños de entretiempo que triunfarán serán los de color verde. Así lo ha confirmado Amelia Bono.

La 'influencer' no es la primera vez que ha apostado por las prendas de color. Durante toda la temporada de invierno, se ha encargado de llenar todos sus looks con jeans de ideas rompedoras. Pero ahora con la llegada de esta primavera atípica, está arrasando con todas sus propuestas. Y es que si nos ayudó a superar un día gris con las botas de Zara, ahora nos ayuda a crear looks de entretiempo con los jerséis más coloridos de la temporada.

Amelia que encontró en Mango el conjunto que causó sensación, ahora da en la misma firma con el jersey que todas vamos a querer llevar en los días más frescos. Porque sabemos que las capas de ropa en estos días serán más que necesarias, pero la energía y vitalidad que nos transmite la primavera es todo lo que pediremos a nuestras últimas prendas de abrigo.

¿Qué necesitamos? Amelia Bono mostrando una forma divertida de poner la mesa sobre patines, nos descubre que todo lo que necesita nuestro día a día es un look básico y cómodo de jeans y un jersey verde como este de Mango. Aunque se trate de un diseño de la pasada temporada, en la misma firma puedes encontrar gran variedad de jerséis en este tono, como el que te proponemos, para que de esta forma, puedas recrear un look básico y alegre, a partes iguales.

Supera los días más fríos con un jersey que incluya el color de moda y conviértete en una auténtica 'it girl'. ¿Te atreves con los diseños más rompedores? Encuentra inspiración en este y en muchos otros diseños que te ayudarán a incorporar el color hasta en los días más grises y fríos. ¡Llena de esperanza y alegría tus días de primavera!