Tamara Falcó lleva el traje blanco de Zara que anticipa la primavera en un suspiro

Tamara Falcó sabe que, donde se ponga un traje blanco, no hay look que supere su elegancia y su sencillez, independientemente de la época del año en que se luzca. Si lo lleva una, lo llevan todas. Y no es por copiar a las demás, ni mucho menos, pero cuando una propuesta sienta tan bien como lo hace un traje blanco, ya puede ser invierno y esté nevando que este siempre funciona (al menos, en interiores). El tándem chaqueta o blazer y pantalón siempre ha funcionado bien, pero más si aquellas que lo llevan le añaden su toque personal.