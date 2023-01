Abrigo 'oversize' y zapatillas: así es el look más 'sporty' de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón ha demostrado, una vez más, que el confort no está reñido con el estilo y ha dejado el que posiblemente sea su look más 'sporty' hasta la fecha. Tamara Falcó ha sido captada por las cámaras luciendo un conjunto que parece de punto en un atractivo marrón chocolate con jersey de manga larga y pantalones a juego ligeramente acampanados, aunque las imágenes no nos permiten saber con exactitud el tono exacto, y sobre él, un abrigo de paño con hombros caídos y fit ligeramente 'oviersize' en tono blanco roto. Una elección ideal para el día a día con la que consigue elevar el look en cuestión de segundos.