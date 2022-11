4 peinados para esta Navidad que son pura inspiración (y para los que no hace falta ser una experta)

Pero, si hay un detalle que no debe pasarse por alto, es el de el 'beauty look' que elegimos para completar todos estilismos. Desde las uñas más bonitas y navideñas, hasta el maquillaje para el que tenemos infinitas posibilidades y, por supuesto, el peinado. Es en esta parte del look dónde le daremos ese toque más personal, original y distintivo. Y estos son los que ya están arrasando por redes sociales: