Qué significa ‘Manteco’ y por qué ha hecho virales a estos abrigos de Zara

Hay pocas piezas tan atemporales como un buen abrigo. Y es que, si para el resto de nuestro guardarropa, las tendencias parecen ir y venir cada vez más rápido, en el caso de esta prenda invernal, las corrientes estilísticas son, sin ninguna duda, mucho más estables. De hecho, podemos afirmar que esta pieza probablemente sea la reina indiscutible de los clásicos. Por supuesto, no estamos diciendo que sea completamente inmune a los dictados de la pasarela, pero sí que es cierto que le afectan en menor medida. Así que, si lo que quieres es lograr ese ansiado fondo de armario perfecto, no puedes dejar de invertir en un abrigo que, no solo resista a las bajas temperaturas, sino también al paso del tiempo: de esos que tienen vocación de ser eternos. Además, pese a lo que pueda parecer en un principio, para hacerte con uno, no tienes que gastarte una fortuna porque, sin ir más lejos, en Zara encontramos muy buenas opciones. Y, aunque, en general, los abrigos de la marca gallega son bastante resultones, hay unos en concreto que cuentan con un sello ‘extra’ de calidad: nos referimos a aquellos que llevan la etiqueta ‘Manteco’.