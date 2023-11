¡Alerta! Hemos encontrado en Mango el abrigo perfecto para madres

Tener un hijo es probable que sea uno de los acontecimientos más bonitos en la vida de toda mujer. Te cambia la vida y, por supuesto, tienes que renunciar a muchas cosas pero, para muchas, lo que aporta no es comparable con ninguna otra experiencia. Eso sí, además de las muchas alteraciones que produce en tu día a día la llegada de un bebé, la transformación que sufre tu armario no se queda atrás. Y es que, el embarazo lo cambia, pero el postparto también: a parte de que habrá mucha ropa que se te haya quedado pequeña (ten en cuenta que tienes que concederte un tiempo para recuperarte –si es que así lo quieres– y que tu cuerpo vuelva a ser el de antes), la comodidad será ahora tu gran aliada. Así que, puede que los tacones de aguja y los minivestidos no sean, ahora mismo, tus mejores amigos a nivel estilístico. Por lo que, nos atrevemos a asegurar que, toda prenda que te facilite la vida y, más aún, que te permita moverte con cierta soltura con tu pequeño, es más que bienvenida a tu guardarropa. Por esa misma razón, estamos seguras de que este abrigo de Mango, va a ir directo a tu lista de deseos. Para empezar, tenemos que decirte que se trata de un ‘anorak’ acolchado e impermeable, en color verde caqui. Hasta aquí, todo normal. Su gran novedad llega de la mano de una pieza extraíble que está especialmente ideada para el porteo.