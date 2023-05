Síndrome del nido vacío: qué es y cómo nos afecta

“En la sociedad actual, no hay un consenso con respecto a cuál es la relación ideal entre los padres y sus hijos en vías de emanciparse. El estereotipo cultural predominante se centra en los padres entrometidos, que quieren saber qué hacen sus hijos y los llevan a sentirse culpables por no incluirlos en su vida. En algunos casos no son capaces de aceptar el nido vacío y se valen de mecanismos disfuncionales, consiguiendo que los hijos no abandonen el hogar, lo que genera que se originen o agraven problemas serios de la relación padres-hijos. Algunos estudios sobre el síndrome del nido vacío apuntan a que muchos padres se han olvidado de sí mismos, y han creado un proyecto de vida entorno a los hijos, lo cual se convierte en un problema cuando se hacen adultos y deciden emanciparse”, dice Judith Mesa antes de dar algunas pautas se pueden seguir para superarlo: