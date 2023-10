Cómo vestir durante el embarazo: los trucos de las ‘influencers’

Según nos cuenta Abigail Núñez de Arenas, matrona y fundadora de Bmum, un centro médico dedicado al cuidado integral de la mujer, lo ideal es «vestir con prendas cómodas y ligeras, a ser posible de calidades naturales para proteger la piel de irritaciones o alergias. Hay que elegir prendas con las que la embarazada se sienta bien y vayan adaptándose a los cambios del cuerpo en cada trimestre». Por supuesto, la comodidad es uno de los pilares fundamentales a la hora de elegir ‘look’ en estos momentos. Además, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que, no todas las mujeres se sienten igual: «Hay quienes lo viven como un proceso mágico, tienen mucha energía y vitalidad y viven los cambios de su cuerpo de manera positiva. Otras, no están tan contentas con los cambios que se producen en su cuerpo, sienten que ‘no son ellas’, incluso, hay veces veces que, físicamente, no se encuentran bien o tienen dolencias que les limitan a la hora de hacer una vida normal. Así que, están deseando que esta etapa termine y volver a sentirse ellas mismas». Por eso, la experta explica que es, fundamental, acompañarlas en este viaje, algo que hacen desde su clínica. La moda es uno de los factores que pueden ayudar a reconectar con una misma. De hecho, si vemos perfiles como el de la danesa Pernille Teisbaek u otras muchas ‘influencers’, nos damos cuenta de que el embarazo no tiene por qué ser sinónimo de renunciar a las tendencias. Así que, toma nota porque aquí van algunos trucos de las grandes expertas de la industria.