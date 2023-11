Los abrigos de fiesta ‘low cost’ con los que no vas a pasar nada de frío esta Navidad

Ahora que ya ha llegado el frío y con la Navidad muy cerca, es el momento ideal para elegir un abrigo de fiesta que no solo eleve los looks, también que sea muy calentito. A menos que seas de Canarias, durante los próximos meses, el abrigo es esencial y, por ende, constituye prácticamente el look de cualquiera de nosotras. Por esto no es de extrañar que muchas de nosotras nos pongamos como locas a buscar un abrigo calentito para salir de fiesta. Este invierno de 2024 los abrigos de pelo son los más populares para combinar con looks más elegantes, como los que solemos llevar en Nochevieja, Navidad… y que sorprenden por su capacidad para elevar instantáneamente cualquier conjunto.