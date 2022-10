Las zapatillas que van a triunfar este otoño y que ya llevan todas las 'celebrities': Adidas Samba

Son cómodas, versátiles y prometen convertirse en las más vendidas de este año, estas 'sneakers' de aire deportivo ya son las protagonistas de muchos armarios.

Tamara Conde

Sabemos que algo va a convertirse en tendencia cuando nuestras 'celebrities' favoritas empiezan a llevarlo hasta la saciedad y consiguen conquistar el 'street style'. Sucedió con los pantalones cargo, con los mocasines y ahora ha sido el turno de las zapatillas. Pero no cualquier zapatilla, sino un modelo en concreto por el que todas han caído: las Adidas Samba. Es cierto que, cada temporada, hay una marca o modelo de que destaca por encima del resto y consigue ser la más vendida del mercado. Los años anteriores, las Converse o las New Balance tuvieron su momento de protagonismo, pero este otoño 2022-2023 parece que las Adidas no van a dejar hueco para que ninguna otra zapatilla se cuele en el radar de tendencias.

Y si hay una 'celebrity' que consigue enterarse antes que ninguna de todas las modas esa es Hailey Bieber. Y nosotras, fans totales de su estilo, hemos comprobado que las Adidas Samba se han convertido en un imprescindible para la mujer de Justin Bieber. En sus estilismos más desenfadados y cómodos, estas zapatillas se vuelven protagonistas y lo cierto es que quedan muy bien.

Kaia Gerber, que gracias a su nueva colección con Zara se ha convertido en toda una inspiración, es otra de las 'celebrities' que ha caído rendida ante esta tendencia. En los pasados meses de verano pudimos ver como la modelo las combinaba con sus looks más estivales, ya fuese con faldas largas o 'shorts' y ahora, como todas, las está incluyendo en sus estilismos otoñales. Pantalones 'parachute' o de corte ancho, calcetines altos y Adidas Samba, esa es la elección más vista últimamente.

Kendall Jenner no iba a ser menos, y ya hemos podido ver a la modelo con más de un par de este modelo. Tanto las clásicas, como en color negro, su versatilidad y comodidad hace que todas las 'celebrities' cataloguen estas zapatillas como sus 'sneakers' favoritas.

Son muy similares al modelo Gazelle (también de Adidas) que tuvo su éxito hace unos años y ahora también están volviendo a resurgir entre los looks más inspiradores. Y no solo las chicas, sino que famosos como Harry Styles o Brad Pitt también han querido hacerse con las suyas (y las lucen hasta en alfombras rojas).

Las zapatillas del momento

Las Adidas Samba nacieron en los años 50 y, en un principio, se presentaron como una zapatilla de fútbol, pero no tardaron en conquistar nuevos territorios. Tras triunfar en el terreno de juego, empezaron a transformarse y rediseñarse para, en los años 90, dejar huella en escenarios y calles de todo el mundo. Hoy se actualizan con la mente puesta en un futuro más sostenible, fabricadas con alternativas veganas a productos y materiales de origen animal.

Aunque ahora es complicado encontrarlas (pues no paran de agotarse), podemos encontrarlas en varios colores y su precio es de 100 euros.