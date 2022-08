La marca de cerveza y The Shoe Surgeon han creado una edición limitada de las zapatillas más originales hasta la fecha.

Cristina Delfín

En los colores verdes y rojo característicos de la marca que las ha inspirado —Heineken—, con un diseño genial (que nos traslada a las creaciones de The Shoe Surgeon, colaborador del proyecto) y con una singularidad que no pasará inadvertida a nadie: llevan cerveza en su suela. Así son las primeras zapatillas de Heineken que nos han dejado boquiabiertas y que ya están revolucionando Tiktok. Y que no solo transportan cerveza (en concreto, de la nueva Heineken Silver, más suave y refrescante que las clásicas de la misma firma) para que caminemos sutilmente sobre esa bebida, sino que brillan con una lengüeta que se puede utilizar como abrebotellas. ¡Todo detalles!

La creatividad ha recaído en Dominic Ciambrone, de The Shoe Surgeon, un experto de la personalización de deportivas que ha trabajado para artistas como Justin Bieber, Drake o DJ Khaled, y que ha calificado la experiencia de un "desafío lleno de diversión".

Las nuevas zapatillas ya tienen nombre, las 'heinekicks', y pertenecen a una edición limitada que incluirá solo 32 pares. Y se han convertido en la sensación de las redes antes de haber sido lanzadas al mercado, donde estarán a la venta, presumimos, a precios estratosféricos.

La iniciativa de crear estas deportivas tan especiales partió de Heineken para llamar la atención sobre el lanzamiento de su nueva Heineken Silver, una cerveza más refrescante que sus antecesoras, que contiene menos alcohol (4%), menos amargor y está elaborada a -1ºC bajo cero. Esto la convierte en, según la firma de cerveza, en "delicada y chispeante, pensada para una nueva generación de consumidores de cerveza y una gama más amplia de paladares".

"Walk on beer" ("Camina sobre cerveza"), es uno de los eslóganes de estas zapatillas con cordones rojos, así como "Beer for your sole" ("Cerveza para tus suelas", que recuerdan, en un cartel, que la nueva Heineken Silver es "unexpectedly smooooth" ("inesperadamente suaaaaaaaave").

Esta nueva bebida iría dirigida a introducir a las nuevas generaciones en el consumo de la cerveza, un mundo que no parece atraerles tanto como a las generaciones anteriores.

