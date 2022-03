Vicky Martín Berrocal tiene la camisa vaquera de Massimo Dutti que más vas a utilizar esta temporada

Un básico de cualquier armario al que la diseñadora ha sacado partido con un traje en una combinación ideal para cuando no sabes qué ponerte.

Julia García

Pocas partes de arriba más versátiles a la hora de elaborar un look que una camisa vaquera. Con permiso de la camisa blanca que es uno de los básicos por excelencia, la confeccionada en denim ha pasado a ser indispensable en un armario después de demostrar con creces todo el juego que puede darnos en prácticamente cualquier contexto. Con unos jeans en formato total look es quizá como más se ha presentado a lo largo de la historia, pero sobra decir que es una genial acompañante de pantalones de colores, de faldas estampadas o de petos en cualquiera de sus formatos. No hay estilismo que se le resista. De hecho, hasta con traje ofrece una genial solución cuando se trata de llevar un dos piezas de manera más desenfadada.

La prueba de esto último la encontramos en el estilismo que acaba de lucir Vicky Martín Berrocal. La diseñadora ha acudido a su cita televisiva con Canal Sur con un look 100% inspirador para cualquiera de nosotras, especialmente para esos días en los que no tenemos muy claro qué ponernos en el que los elementos de los que te hablamos son los protagonistas.

Como ves la apuesta de la andaluza ha sido de lo más sencilla pero realmente efectiva. No falla nunca un traje azul marino formado por americana y pantalón como el suyo al que solo le ha necesitado añadir una camisa vaquera para que el combo triunfe.

En su caso es un modelo ideal para este mix puesto que es entallada, en un tono oscuro y con botones tipo snap, el cual lo ha encontrado entre las novedades de Massimo Dutti para la próxima temporada. Un diseño confeccionado 100% en algodón que está a la venta en la tienda online de la firma por 39,95 euros.

La pieza promete un sinfín de posibilidades para esta primavera que van mucho más allá de la que nos ha ofrecido Vicky Martín Berrocal en las últimas horas, siendo además de muy fácil de combinar una alternativa comodísima en la que apoyarnos cuando llegue el buen tiempo.