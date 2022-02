Rocío Osorno ha encontrado la camisa blanca más original y diferente para tus looks de primavera

¡Y encima cuesta menos de 20 euros!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Uno de los básicos por excelencia es la camisa blanca. No hay discusión, más que nada porque es tan versátil que resulta imposible no acertar apostando por ella en diferentes contextos. Pero lo mejor de todo no es que podamos llevarla con cualquier cosa que se nos ocurra que va a quedar bien siempre, que también, sino que se puede declinar de cualquier forma que se nos ocurra para tratar de acercarla a las tendencias que van surgiendo cada temporada.

Es por eso que esta temporada hemos encontrado diseños para todos los gustos, como las que incluyen detalles joya, otras en las que el cuello se vuelve más grande que nunca, y hasta las que incluyen plumas en las mangas a modo de aplique 100% fashionista. Sin embargo, la que ha encontrado Rocío Osorno es una de las más originales y diferentes que hemos visto ya que, a pesar de que de frente parece una camisa blanca clásica, la parte trasera presenta un gran 'cut out' en toda la espalda y una lazada para ceñirla al cuerpo, por lo que tiene garantizado el efecto sorpresa.

Se trata de una camisa de manga larga de H&M hecha en popelina de algodón con bajo redondeado, cuello clásico, botonadura frontal y puños sencillos. Está disponible además en negro y en marrón oscuro, y en tallas que van desde la 32 hasta la 50, por lo que sean como sean tus gustos en cuanto a colores y tu tipo de cuerpo, seguro que encontrarás una opción para ti.

Estamos seguras de que esta camisa va a volar en las tiendas, ya que si de normal la sevillana agota todas las prendas que saca en sus publicaciones de Instagram, esta semana mucho más, ya que todos los ojos están puestos en ella desde que saltó la noticia de su posible relación con el exfutbolista Iker Casillas.

No hay aún imágenes de la pareja ni confirmación por parte de los protagonistas pero al parecer, según apuntaba la revista Lecturas el pasado miércoles, ambos se han visto en numerosas ocasiones en Madrid en las últimas semanas aprovechando los viajes de la instagramer a la capital por motivos profesionales, e incluso han disfrutado recientemente juntos de una romántica escapada a París.

Este podría ser el comienzo de una nueva ilusión tanto para Iker como para Rocío, tras sus respectivas separaciones, él de Sara Carbonero después de una década juntos y dos hijos en común, y ella del senador de VOX Jacobo González- Robatto, de quien se divorció apenas un año después de casarse en una multitudinaria boda en Sevilla y con quien también tiene dos hijos.