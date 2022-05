10 vestidos 'cut out', la tendencia (IRRESISTIBLE) que une a la reina Letizia con modelos e 'influencers'

Es oficial: estas ¿arriesgadas? aberturas laterales que dejan a la vista la cintura traspasan estilos y no entienden de edades. Aquí te mostramos algunos de nuestros diseños favoritos de Zara, Mango, H&M...

SILVIA VÁZQUEZ

En la prensa especializada no se habla de otra cosa: la reina Letizia se ha apuntado a la tendencia 'cut out' con un vestido que deja a la vista sus abdominales por primera vez (hiperdefinidos, para más señas). Esta potente imagen no solo demuestra que, como apasionada de la moda, a la monarca le gusta sorprendernos de vez en cuando con prendas apartadas de su vestuario habitual, sino también que estas aberturas laterales son capaces de romper códigos y colarse en armarios de mujeres de todas las edades y estilos.

Ya el verano pasado Instagram se llenó de cinturas bronceadas que asomaban bajo piezas de patrones imposibles y los miles de 'likes' que recibieron María Pombo, Rocío Osorno, Verónica Díaz JustCoco y compañía confirmaron el visto bueno del gran público desde el primer minuto. Desde entonces, estas prendas que muestran centímetros de piel han conquistado a base de audacia alfombras rojas y 'photocalls' y, ahora que llega el buen tiempo, vuelven a pisar fuerte entre las prescriptoras de estilo e inundan las estanterías de nuestras tiendas favoritas.

Su éxito es indudable y por eso ya hay un amplio abanico de opciones al servicio de los gustos de la audiencia. Tanto, que los 'cut outs' definen el nuevo concepto de lo sexy en 2022 y sus posibilidades abarcan desde unas pequeñas aberturas en la zona de la cintura o cadera hasta un gran escote que se extiende desde esa zona para dejar todo el abdomen o la espalda al descubierto.

Uno de los modelos más repetidos es el de estilo 'Pretty Woman', bautizado así porque su anilla central nos recuerda irremediablemente a la icónica Vivian Ward que protagoniza la película. Precisamente esta ha sido la apuesta de la reina Letizia para su comentada aparición en Valencia: con un vestido fucsia que ha inspirado infinidad de búsquedas en internet y que pertenece a una pequeña marca española llamada Cayro.

- El vaquero con aberturas de Mango de María Fernández-Rubíes es altamente irresistible

- El vestido 'cut out' de Zara que tiene en su armario Rocío Osorno por menos de 20 euros y ha causado sensación

Y es que, como decíamos, son muchas las firmas que han incluido los vestidos con cintura 'cut out' en sus nuevas colecciones. Zara, Mango, H&M o Antik Batik, por mencionar solo unas pocas, son algunas de las enseñas que han caído en esta fiebre y que nos demuestran, de nuevo, que (a pesar de que a primera vista pueda parecer lo contrario) esta tendencia es apta para todas. El siguiente 'shopping' da buena cuenta de ello.