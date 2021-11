Parecía pronto pensar que era el candidato perfecto para las cenas de Navidad. Pero es que Rocío Osorno ha causado sensación con el vestido 'cut out' de Zara defensor del 'black & blue'.

Cecilia Franco

Hay ciertos mitos en el mundo de la moda que parecen imposibles de reformular. Seguro que has escuchado mil veces que el rosa y el rojo… y ya sabes cómo sigue la rima. Pues lo mismo sucede con el negro y el azul, o eso creíamos. Ambas combinaciones han venido esta temporada a romper todos nuestros esquemas o, al menos, a provocarnos verdaderas necesidades como ha hecho Rocío Osorno con diseños joya de Zara. Puede que no estés de acuerdo con la combinación azul y negro, y menos para una opción de invitada. Sin embargo, con este vestido esa mentalidad cambiará por completo y hasta se convertirá en el candidato perfecto este vestido azul 'cut out' de Zara para las próximas cenas de Navidad.

La moda avanza y, con ella, sus rimas y mitos. Existen ciertas predisposiciones que ayudan con el paso del tiempo, o eso consigue Rocío Osorno con sus 'lookazos'. Y es que si veíamos imposible los colores flúor este otoño, ella nos descubre el body fucsia más espectacular de la temporada. Pero no todo queda ahí, en esta ocasión, nos ha hecho un súper descubrimiento que, de hecho, nos viene de perlas ahora que se acerca la Navidad.

Se trata de la mezcla 'black & blue' que tiene como protagonista el vestido 'cut out' de Zara (19,95 €). Un diseño jacquard en tono azul, escote asimétrico y detalles 'cut out' ideal para cualquier evento. Y, junto con este, han entrado en juego un abrigo de paño clásico negro y mules de tacón negro con detalles joya de Jimmy Choo.

Como era de esperar, y más viniendo del armario de Rocío Osorno, este diseño concretamente se ha agotado en la tienda online. Pero puedes probar suerte en tienda física, optar por vestidos similares en el gigante de Inditex o simplemente, buscar inspiración en otras opciones que unifiquen ese 'black & blue' y la comodidad de los diseños de punto. Cuando pruebes esta combinación, descubrirás un mundo elegante y sofisticado perfecto para esa cena de Navidad de empresa o cualquier otro evento que se te presente. ¡Marca la diferencia!