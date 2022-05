La tienda de la que todos hablan gracias a la Reina Letizia

Todavía seguimos dándole vueltas al vestido 'cut out' con el que la Reina revolucionó ayer Valencia, y esto es todo lo que tienes que saber sobre la tienda dónde lo compró.

UXÍA B. URGOITI

Es cierto que la Reina nunca deja de sorprendernos. Ayer en Valencia nos dejó a todos sin palabras con su último 'look', un vestido de color fucsia (uno de los tonos más buscados de la temporada) de la firma española Cayro, la cual se ha colado por primera vez en su vestidor. El diseño, de manga larga y corte 'midi' al tobillo, destacaba por las aberturas laterales en la zona de la cintura, que se rematan con una anilla bajo el pecho, estilo 'cut out'. Este 'outfit' de Letizia de ayer ha sido comentado en todos los medios de comunicación y se ha debatido mucho sobre si era adecuado o no. Pero nosotras queremos poner en relevancia el por qué la elección de este vestido por parte de la esposa de Felipe VI. La Reina hace ya algunos meses que ha tomado la decisión de intentar apoyar a la moda española en sus apariciones, dar visibilidad a pequeñas tiendas y firmas y ayer esto ocurrió por dos.

El 'polémico' vestido de la Reina, que por cierto ya está agotado en todas las tallas menos en la XL en la web de la firma, es de la marca española Cayro, especialista en diseños pret a porter, y aunque este dato está sin confirmar, parece que Letizia lo adquirió en una tienda en el pueblo valenciano de Torrent llamada Serendipias, haciéndole un guiño especial a la tierra que visitaba ayer.

La fundadora de este pequeño comercio no para de coger el teléfono desde ayer atendiendo a muchísimas clientas que le preguntan por el vestido de Letizia 'pero ya está agotado. Está siendo una locura. No tengo palabras para agradecer este boom' le contaba Cristina Pérez a la televisión autonómica de Valencia cuando fue a entrevistarla.

El caso es que queda demostrado que la reina Letizia se ha posicionado como un referente de moda tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y que en cada una de sus apariciones genera un gran interés en cuestiones estilísticas y casi todo lo que se pone se agota en cuestión de horas. Dejando al lado la polémica de si era un diseño correcto para una Reina o sus increíbles abdominales, la esposa de Felipe VI ha dejado claro que su idea de apoyar la moda española funciona y que ella, digan lo que digan, seguirá haciéndolo.