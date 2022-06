Ficha el vestido más deseado del momento en H&M y atrévete con la tendencia 'cut out' más colorida.

Cecilia Franco

Los vestidos 'cut out' se han convertido en la tendencia estrella de la temporada. Y aunque son muchas las que no eran partícipes de esta tendencia, es cierto que con el paso del tiempo esa mentalidad ha ido cambiando. Y es que diseños como el que hemos encontrado en H&M, han sido clave para entender mejor la idea que se quiere transmitir.

No podemos dejar de pensar en estos diseños. Nunca lo hubiéramos imaginado, pero es cierto que nuestras 'influencers' han hecho un trabajo excepcional. Desde la pasada temporada, venimos viendo cantidad de diseños con estas aberturas inesperadas, en Instagram y alfombra roja. Sin embargo, hemos tenido un proceso de adaptación lento y progresivo que parece ya encauzarse.

En tiendas como Zara o Mango empezamos a ver gran cantidad de prendas con aberturas. Y aunque en un principio parecía no tener demasiada importancia, nuestras 'influencers' favoritas se encargaron de demostrar lo contrario.

Ahora estamos convencidas que esas aberturas han venido para quedarse gran parte de la temporada. De hecho, esta tendencia unió a la reina Letizia con las 'influencers' y fue ahí cuando tuvimos claro que un diseño así no podría faltar en nuestro armario.

Pues bien, con la llegada de la primavera, estos diseños han cambiado por completo. Y es que si los diseños flúor van a ser las opciones más atrevidas, así lo demostró Paula Echevarría en uno de sus últimos post, es que efectivamente vas a necesitar un vestido de ese mismo estilo.

De hecho, es que desde que fichamos los vestidos 'cut out' y esa adaptación a la temporada con colores neón, hemos caído rendidas a este vestido de H&M. Un diseño que está siendo ya uno de los más buscados de la temporada y que determina la relevancia que tendrá esta tendencia. Ha llegado el momento de atrevernos... ¿Y qué mejor que hacernos con el diseño más buscado?

Pues lo tenemos. Este vestido que puedes encontrar en H&M (29,99 €) no puede ser más atrevido y estiloso. Su color es pura vitamina y sus aberturas inesperadas desbordan originalidad. Este diseño de tirantes en tono naranja vitamina, detalles 'cut out' y nudo con aberturas en la parte central es ideal para combinar con todo tipo de sandalias. Este vestido será el auténtico protagonista y puede ser la opción ideal para disfrutar de una tarde con amigas o para crear un look excepcional de concierto. Lo que está claro es que analizando las tendencias que tenemos entre manos actualmente y la adaptación que están teniendo, estos vestidos van protagonizar nuestro verano 2022.

Atrévete este verano a estrenar el vestido vitamina más cañero y sensual de la temporada.