Estas son las sandalias de Mango que estrenarás en tu próximo evento y seguirás llevando toda la temporada

¡Atención! No te desesperes y hazte con los zapatos que sí o sí combinarán con tu look de invitada y, además, estilizarán tus piernas.

Cecilia Franco

Cuando te pones manos a la obra en la búsqueda de un look de invitada, das gran importancia al vestido, mono o traje en cuestión. Entre todos ellos se puede encontrar tu gran dilema. Sin embargo, cuando ya tienes este tema completamente superado, comienza a preocuparte la selección de complementos y accesorios. Pues bien, si en nuestras tiendas 'low cost' has encontrado el look de invitada perfecto, venimos a decirte que en Mango están las sandalias que estrenarás en ese evento y seguirás llevando a lo largo de todo el verano. ¡Pegan con todo!

Es cierto que para asistir a cualquier tipo de evento el look es importante, pero más los pequeños detalles. Ya todas sabemos lo que un bolso puede conseguir, y es que los accesorios y complementos tienen una capacidad de reconversión absoluta. De hecho, no hay más que probar en un 'total look', por ejemplo, un zapato espectacular, para reconocer el valor que puede aportar el calzado.

Pues bien, ahora que ya tienes el vestido de tus sueños entre manos, ha llegado el momento de buscar los zapatos y el bolso que mejor se adapten al look y que, ayuden a elevar aún más ese vestido. Porque unos zapatos pueden lograr cambiar por completo, para bien, la visión del look como un todo. Y, si no, compruébalo por ti misma.

Tan solo necesitas colarte en la web de Mango y fichar estas sandalias que te proponemos. Sí, sabemos que puede ser complicado encontrar unos zapatos a juego. Por eso… ¿por qué no optar por el minimalismo? Efectivamente, este año vuelven las sandalias de vinilo y este diseño transparente solucionará tu look de invitada de 0 a 100. ¡Sea cual sea tu propuesta!

Un diseño que destaca por su triple tira de sujeción que pegará no solo con ese vestido, sino con todo tu armario al completo. Estos zapatos transparentes de punta cuadrada son la solución a todos los problemas y te encantarán aún más cuando descubras que los vas a poder seguir llevando todo el verano con vestidos, jeans, faldas o monos.

Todo son ventajas, ¿verdad? Pues esto no es todo. Un zapato de vinilo ayudará muchísimo a estilizar la figura. El hecho de no romper la estética entre la pierna y el pie, provocará ese juego visual de piernas más largas. Ahora sí, ¿convencida? Pues corre porque van a arrasar.