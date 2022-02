El bolso baguette de Mango de Grace Villarreal será la nueva obsesión sin precedentes

Los años 90 vuelven de la mano del bolso baguette en su versión abalorios, con un diseño de Mango que conquistará a los amantes de la moda.

Tenemos ya todas más o menos claro todo lo que un bonito complemento puede dar a nuestro look. Una propuesta puede estar muy pensada y elaborada que si los accesorios no están acertados, no habrá look que valga. Pero no estamos pensando en todos, concretamente, queremos hacer especial mención a los bolsos. El accesorio por excelencia en el llevamos todas nuestras pertenencias, y obsesión de muchas, se ha convertido en el accesorio venerado por sus múltiples funciones. Porque Grace Villarreal encuentra el bolso baguette en Mango que triunfará esta primavera en todos tus looks y se prevé una auténtica revolución.

Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de la tendencia de los bolsos baguette. Sí, aunque nos alucinan los bolsos 'shopper', ya que nos permiten llevar la casa a cuestas, es cierto que también nos gusta de vez en cuando optar por los diseños más pequeños. Los bolsos baguette llegaron a nuestra vida de forma inesperada para traernos ese aire noventero que nos recuerda mucho a los looks adolescentes. Y es que hoy en día tenemos claro que si buscáramos un único bolso todoterreno que combinara con todo tenemos claro que, aunque fuera complicada la decisión, sería algo así como el bolso baguette de Mango.

Los baguette están totalmente en tendencia y su principal característica además de su reducido tamaño, es su corta asa. Pero, ¿conoces su origen? El auténtico bolso baguette fue creado en 1997 por Silvia Venturini de Fendi. Desde ese momento, esta y muchas otras firmas crearon y versionaron sin parar este diseño vintage hasta lo que hoy conocemos.

Desde el pasado año, se ha convertido en uno de los diseños más deseados por las 'influencers', junto a los 'moon bags'. María Fernández-Rubíes se ha declarado auténtica fan de estos diseños en su versión 'strass' y ahora es Grace Villarreal quien nos adelanta que esta primavera no podremos vivir sin los bolsos baguette de abalorios.

Junto a un look marcado por el beige y el verde, Grace nos ha descubierto en Mango el bolso de abalorios (39,99 €) que triunfará sin precedentes. Su delicado diseño de solapa, que entremezcla abalorios y pequeños cristales, lo hace realmente especial y fresco, con una capacidad espectacular de adaptación y perfecto para protagonizar los mejores looks de la temporada. Para salir de fiesta, para el día a día... Este diseño todoterreno se adaptará a todo.