Grace Villarreal nos resuelve todo tipo de dudas para que, por fin, dejemos a un lado el miedo a los estampados más difíciles y nos dejemos llevar por su magia.

Cecilia Franco

Desde que el estilo retro ha encontrado hueco en nuestra vida, se ha presentado otro gran dilema que tiene mucho que ver con su adaptación real. Puede que esta tendencia propia de los años 60-70 te haya conquistado (o no), pero también al mismo nivel puede que te hayan surgido muchísimas dudas a la hora de combinar las prendas con los estampados más complicados. Y, por eso mismo, Grace Villarreal ha encontrado el diseño perfecto para resolver cualquier duda y desmontar todos los miedos que surgen en cuanto a su combinación.

La tendencia 'retro', desde la pasada temporada, ha venido pisando fuerte. Nuestras 'influencers' no tardaron en captar esta colorida y vintage tendencia que haría pasar a un segundo plano a los clásicos jeans o vestidos lisos. A lo largo de este último año, son muchas las 'influencers' que han unido sus fuerzas, o sus armarios, para llenar de color sus 'feeds' de Instagram con las prendas y estampados más atrevidos.

En ocasiones, de forma inesperada, han incorporado alguna prenda de este estilo que nosotras como 'fashionistas' hemos querido recrear. Sin embargo, aunque hemos de reconocer que hemos caído rendidas a las opciones de Sara Baceiredo, entre otras, no hemos encontrado la forma de combinar y ver su versatilidad entre las prendas ya disponibles en nuestro armario. ¿Cómo lo hacen las expertas en moda? Pues Grace Villarreal tiene la respuesta y desvela el pequeño truco que ayudará a lanzarnos a este mundo vintage sin miedo.

"¿Mi tip para las prendas llamativas? Combinarlas con fondos de armario", comenta Grace Villarreal en un post donde muestra los pantalones estampados de la firma Wear It Be. Un diseño que ha combinado en base a un jersey negro de Cortefiel y abrigo de paño negro de Mango, y que ha completado con tonos neutros.

De esta forma, Grace Villarreal nos muestra su truco para que dejemos a un lado cualquier tipo de duda y nos arriesguemos con estas prendas que prevemos se convertirán en las grandes protagonistas de la primavera. Es tan sencillo como unir esa prenda especial a un 'total look' o una selección de prendas en tonos neutros, y mostrar sin temor ese espíritu de 'it girl' que todas llevamos dentro. ¿Aún no tienen ningún diseño del estilo? Ficha estos conjuntos.