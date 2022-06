Elegante, sobrio y capaz de potenciar el bronceado. Así es el último vestido negro con el que Paula Echevarría reafirma su pasión por este tono incluso cuando suben las temperaturas.

No tenemos pruebas pero tampoco dudas: quien dijo que el negro no es para el verano no había visto los últimos looks de Paula Echevarría. Y es que si hace unos días nos sorprendía con el vestido todoterreno y poco después nos demostraba que este tono es una apuesta segura para las noches especiales, ahora ha terminado de convencernos al estrenar un vestido de H&M que lo tiene todo para colarse en tu armario esta temporada.

Parece que la actriz se ha abonado al negro y su Instagram se ha convertido en la mejor prueba de que este tono, considerado tradicionalmente el 'anticolor' del verano, sienta fenomenal incluso cuando llega el calor. Ella, además, ha puesto en práctica el truco 'beauty' de pintarse las uñas de blanco, su manicura preferida para potenciar el bronceado en esta época del año y el broche de oro perfecto para su estilismo.

¿Su apuesta? Un vestido de H&M que está disponible por 29,99 euros y desde la talla XS hasta la XXL. Aunque nos encanta su patrón con un favorecedor escote corazón y tirantes superfinos, lo que más nos gusta de la pieza es que está confeccionada en una mezcla de lino y algodón, un tejido que resulta idea para ir bien fresquitas pese a las altas temperaturas de esta época del año.

La prenda en cuestión tiene un fruncido ancho en la espalda que ayuda a que se ajuste como un guante a la cintura para después caer libre en una preciosa falda con vuelo. Y, si el diseño negro no te convence, en la tienda 'online' de la marca hay otras dos versiones con estampados florales muy apetecibles.

Para completar el 'total black' Paula lo ha combinado con unas gafas de sol XL de su propia colección para Hawkers y con unas sandalias de tacón de la firma española Wonders. ¡Siempre impecable!