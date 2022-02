Los looks más rompedores de H&M Studio 2022, la colección inspirada en las musas de la Generación Z 

Tomando como referencia la moda más atrevida de los 80 y 90, la firma ha creado una línea repleta de tendencias y con prendas con vocación sostenible. Estas son las más importantes.

SILVIA VÁZQUEZ

Lo nuevo de H&M no ha dejado indiferente a nadie. Presentaba bajo el título 'Press play', la línea Studio primavera/verano 2022 aúna los propósitos de sostenibilidad de la firma sueca con un compendio de tendencias que recorren las décadas pasadas hasta ofrecernos una colección ecléctica y divertida capaz de inspirar looks de plena actualidad en la que sin embargo no faltan los guiños 'retro'.

Lo vemos, por ejemplo, en los zuecos con tachuelas de aires grunge que beben de la moda de los 70, en unos leggings estampados en tejido brillante que nos recuerdan a la moda más atrevida de los 80 o en el collar de eslabones XL que reinterpreta aquellos que llevábamos en los 90. Pero también en el bikini drapeado o en la micro minifalda vaquera que confirman el regreso de la estética más dosmilera esta temporada.

¿Otras piezas estrella? El top con un maxivolante de tul que se ha agotado a penas unas horas después de que la línea saliera a la venta en la web de H&M este jueves 24 de febrero, la sudadera con una imagen de labios pop art creada por el ilustrador berlinés Stefan Fähler o el vestido negro con pedrería y 'cut outs', uno de los detalles que reinan este 2022.

Como ves, cada una de las 36 prendas y accesorios destaca por sí misma, pero además están hechas para mezclar y combinar, animándonos a expresar nuestro estilo individual. "Hay un nuevo estado de ánimo de exuberancia que nos hace querer volver a vestirnos con ropa fabulosa", apunta Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M. "Es una reminiscencia del espíritu va-va-voom que definió la moda en la década de 1980 hasta principios de los 2000", asegura.

Gracias a la campaña, dirigida y fotografiada por Reto Schmid y con el estilismo de Georgia Pendlebury, la modelo revelación de la temporada Devon Ross ha sido la primera en estrenar estos conjuntos; pero lo cierto es que bien podríamos imaginarnos a Bad Gyal, a Nicky Minaj o al mismísimo David Bowie luciéndolos. "Para Studio SS22 tuvimos como inspiración musas musicales que rompieron estereotipos", corrobora Linda Wikell, diseñadora conceptual de la línea.

Y, por supuesto, en línea con su compromiso con el cuidado del medio ambiente, cada artículo está hecho de materiales de fuentes más sostenibles, como poliéster reciclado, poliamida reciclada y lana reciclada. Una apuesta segura para marcar la diferencia en tu armario.