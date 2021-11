H&M presenta su nueva colección 'Co-exist story': 100% vegana y aprobada por PETA

Leyla Ertur, responsable de Estrategia de Calidad y Cumplimiento de la Sostenibilidad de H&M, nos lo cuenta todo sobre su nueva colección 'animal friendly' y aprobada por PETA.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La moda es una de las industrias más contaminantes del planeta. Por eso, es importantísimo que nos concienciemos de que es necesario que cambiemos nuestra forma de consumirla, creando un sistema circular en lugar de lineal, que nos ayude a cuidar de los recursos naturales que cada vez son más escasos. Sin embargo, también es muy importante que las firmas se comprometan con la sostenibilidad, ofreciendo no solo opciones para el reciclaje y la reparación de prendas, sino también innovando en la creación de las prendas y en los materiales con los que se confeccionan.

De esto sabe mucho la firma H&M, que lleva más de 20 años comprometida con el medio ambiente, y trabajando en crear piezas que sean cada vez más sostenibles. Su última aportación es la colección 'Co-exist story', una línea 100% vegana, que cuenta con la aprobación de PETA, y que incluye diseños para mujer, hombre, niño y niña y una línea de maquillaje vegana certificada por The Vegan Society.

Así es la colección 'Co-Exist Story' de H&M Ver 12 fotos

La colección, con un estilos totalmente inspirado en los 90 y que ya está disponible en tiendas seleccionadas y en su web, ofrece innovadoras alternativas a los tejidos y procesos derivados de animales, como FLWRDWN, una alternativa a los rellenos de plumas hecho a partir de flores silvestres, YULEX, un caucho natural que es la alternativa perfecta al neopreno, o VEGEA, un sustituto vegano para el cuero hecho a base de uvas.

No es la primera vez que H&M ofrece una línea con este nivel de innovación, pues desde principios de 2021 lleva lanzando una serie de colecciones temáticas dedicadas a promover materiales, tecnologías y procesos de producción más sostenibles. La primera, 'Science Story', defendió los materiales sostenibles de vanguardia. La segunda, 'Color Story', priorizó métodos más sostenibles de teñido de las prendas para trabajar con el color. Y esta tercera, 'Co-Exist Story', se centra en la moda respetuosa con los animales y en alternativas a los textiles de origen animal.

Para hablar de todo entrevistamos a Leyla Ertur, responsable de Estrategia de Calidad y Cumplimiento de la Sostenibilidad de H&M, que nos contó cuáles son las acciones que está llevando a cabo la firma y cómo podemos ser más sostenibles sin renunciar a la moda que más nos gusta.

¿Hacia dónde avanza la industria de la moda en materia de sostenibilidad?

La industria de la moda está en un punto en el que necesita entender los pros y los contras sobre el impacto que genera, y entender que su consumo está creciendo a un ritmo mayor que la población. Por eso creo que estamos en un momento en el que tenemos que crear un gran cambio de rumbo y aseguramos de que lo hacemos a muchos niveles. Tenemos que asegurarnos que ofrecemos productos a nuestros clientes que les vayan a gustar, pero también que hagan que se sientan orgullosos de comprarlos, usarlos, reciclarlos y con los que se pueda crear un sistema circular, y no lineal.

Es muy innovador y estratégico mantenerse en una posición en la que podamos ayudar a que el mundo sea un lugar mejor en el que vivir, y todo eso es nuestra responsabilidad.

¿Cuáles son los objetivos de sostenibilidad de H&M a corto y largo plazo?

Nuestro objetivo es ser una empresa totalmente circular y respetuosa con el medio ambiente, y sé que suena muy ambicioso, pero todo se divide en pequeñas piezas que iremos sumando tanto a corto como a largo plazo al puzzle, hasta conseguir completarlo. En lo que respecta al medio ambiente, queremos ser 'climate positive' en 2040, eliminando nuestras emisiones. Este es un objetivo muy importante, ya que afecta a muchas capas diferentes de nuestra organización, y para asegurarnos que vamos a poder cumplirlo tenemos que cumplir una serie de objetivos a corto plazo. Por ejemplo, en 2030 queremos haber reducido a la mitad las emisiones. Eso significa que para alcanzar nuestro objetivo principal en un plazo de 19 años tenemos que ir dando pequeños pasos más pequeños que nos vayan acercando a él.

En lo que respecta a la circularidad, también afecta a muchos niveles, como la manera en la que son desarrollados los productos, cómo se fabrican y cómo se comportan nuestros clientes con ellos. Si te doy un ejemplo sobre el desarrollo de producto, estamos trabajando con la fundación Stella McCartney para asegurarnos que seguimos sus directrices a la hora de crear un producto con un propósito sostenible. Así, cuando creamos un producto ya lo hacemos teniendo en cuenta que en unos años esa prenda será reciclada, si va a tener una duración determinada o si puede ser reparada. Por eso, ofrecemos a nuestros clientes diferentes opciones que tienen con sus prendas, como los puntos de reciclaje en las tiendas o los servicios de reparación de las mismas. Así creamos un ecosistema circular en torno a nuestros productos.

¿Por qué es tan importante el desarrollo de tejidos veganos?

Forma parte de nuestra estrategia de creación de materiales. Si continuamos consumiendo la moda al mismo ritmo que lo hacemos hoy en día, necesitaríamos otro planeta entero para seguir utilizando recursos naturales, así que uno de nuestros objetivos es invertir en innovación para crear materiales que sean sostenibles y no necesiten esos recursos naturales. Flwrdwn es muy interesante, econyl es muy interesante. Todos tienen un propósito que es o bien medioambiental o bien social para reducir ese consumo de recursos naturales y sustituirlo por otros.

En resumen, los materiales veganos son solo una parte de nuestra estrategia, pero no la única. Los productos veganos también tienen sus pros y sus contras a nivel de impacto ambiental, así que es importante medir ese impacto para elegir aquello que sea más sostenible.

En una colección como esta, ¿qué tiene más importancia, el diseño o la innovación tecnológica?

Por supuesto queremos hacer productos que sean sostenibles y tengan un impacto positivo pero también tenemos que pensar en durabilidad, funcionalidad, el diseño, la reciclabilidad, etc. Por eso lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre conseguir un diseño bonito y que tenga una innovación tecnológica importante. No podríamos centrarnos en uno más que en el otro porque no estaríamos llegando a las necesidades del cliente.

Además, lo hacemos con la ayuda de otras marcas que nos ayudan a crear y encontrar este tipo de materiales alternativos, pero sin que eso afecte al precio.

Uno de nuestros objetivos es democratizar la moda, y eso no puedes hacerlo si das más importancia a uno de estos factores que al otro, porque no estarías llegando a las necesidades de todo el mundo.

La colección también incluye maquillaje vegano, ¿el universo beauty de H&M también avanza hacia la sostenibilidad?

Por supuesto. El maquillaje vegano se ha convertido en un producto muy demandado en los últimos años y para nosotros la belleza siempre forma parte de nuestras colecciones, así que estamos muy contentos de poder ofrecer ahora también productos de maquillaje veganos a nuestros clientes, y hay mucho más en camino.