Este bañador de Mango de María Fernández-Rubíes sienta de lujo

Por su color, su tejido estriado y su sensual escote, no tiene rival si se quiere llevar a modo de body con faldas y pantalones.

Julia García

Por mucho que las tendencias hablen de diseños con volantes, cinturones o purpurina, en cuestión de bañadores no hay que perder nunca de vista que los básicos nunca fallan. El minimalismo siempre tiene cabida cuando se trata de hablar de moda baño. Si te sientes abrumada entre tanta fantasía, déjanos decirte que también hay espacio esta temporada para modelos más sencillos que no por ello son menos espectaculares. Y sino que se lo pregunten a María Fernández-Rubíes quien, a pesar de que sus looks son siempre sinónimos de explosiones de colores y estampados de lo más alegres, se ha rendido de cara al verano ante un diseño de lo más sobrio.

Lo firma Mango y, como vas a ver, no puede sentar mejor. Por su corte, por ser exclusivamente en negro, por sus finos tirantes, por su original escote de pico, por llevar aros incorporados y por su tejido con textura, reúne todas esas cualidades que hacen de una pieza así una genial inversión si el objetivo es que tenga ese potente efecto moldeador.

La influencer lo ha lucido simplemente con unas gafas de sol de Mó, una serie de collares de la colección que su amiga María Pombo ha diseñado de la mano de Agatha París y un kimono que mezcla colores azul, rosa, morado y naranja de la marca española Castaño de Indias consiguiendo así un estilismo vacacional propio de una editorial de revista de moda.

Tiene asegurado este bañador, por tanto, su éxito para las jornadas de mar y arena porque nada puede acompañar mejor a un vestido playero, un caftán o un pareo que un bañador así, pero también ofrece un montón de posibilidades si se cuenta con él como body para llevar con unos shorts, una falda, un traje o un pantalón cualquiera por su versatilidad y el grado tan alto de elegancia y sofisticación que aporta a quien lo lleva puesto.

Entenderás por tanto que un caramelito así no tiene mucha pinta que vaya a durar demasiado en la tienda de la firma. De hecho, ya está agotado en varias tallas pero, que nunca el pánico porque hay posibilidades de apuntarte al "¡Lo quiero!" para ser avisadas en cuanto se reponga el stock.

Por si acaso no hay suerte para dar con el bañador de María Fernández-Rubíes, no pierdas de vista nuestra selección de opciones de cara a la temporada que acaba de arrancar porque hay novedades realmente apetecibles.