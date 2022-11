Amelia Bono recupera el 'very peri' para dar comienzo al frío de otoño

La 'infleuncer' ha combinado un jersey de este color con un abrigo de formato gabardina.

Cada vez que Pantone escoge su color del año, no hay firma de moda que pierda la oportunidad de introducirlo en sus colecciones. Tanto es así que, a pesar de no estar muy al día de las tendencias de esta industria, no hay quien desconozca cuál es la tonalidad establecida por este sistema de comunicación de color. Además, si el de dicho año es un color tan bonito y favorecedor como el 'very peri'' de 2022, es comprensible que todo el mundo lleve, al menos, alguna referencia a este color.

Además de bonito, este color "azul infundido de rojo violeta", según el Color Institute, tiene un significado muy interesante que también ha favorecido que medio mundo se haya volcado con él. Y es que, según esta institución, el 'very peri' "muestra una actitud alegre y vivaz y una presencia dinámica que fomenta la creatividad y la expresión imaginativa". A eso hay que sumarle, incluso, un significado más reivindicativo, como es el del feminismo y la feminidad.

Pasado casi un año de la elección de esta tonalidad, y como ocurre con todos los colores que acaban teniendo esta denominación mundial, el 'very peri' parece haber desaparecido de nuestro armario para dar mayor presencia a los colores otoñales: el marrón, el mostaza, el beis... También es el momento de optar por los estampados que han convertido el 'animal print' en un 'must' de la temporada, tal y como nos han demostrado celebridades como Rocío Osorno o Chiara Ferragni.

Sin embargo, hay quien no quiere abandonar por completo un color que ha hecho tanto por la industria de la moda. Ejemplo de ello es el de Amelia Bono, que ha dado la bienvenida de lo que parece que es un otoño que ya viene para quedarse haciendo una combinación de los colores otoñales y el 'very peri'. El resultado nos ha encantado y, para que tomes nota de su 'look' para una posible réplica, hemos investigado de dónde es cada pieza que lo compone.

En primer lugar, el ya mencionado jersey de Zara. Se trata de un jersey de cuello redondo y manga larga que ofrece la opción más 'comfy' del momento, ya que es ancho y favorecedor. Tiene acabados en 'rib' y lo hay tanto en color lila como en gris. Las tallas, como siempre, van de la S a la XL, todavía hay disponibilidad de todas (esto es muy importante, porque todo lo que escoge la hija de José Bono desaparece del 'stock') y su precio es de 29,95 euros.

Amelia ha contrastado la luminosidad de este color con un bonito color camel gracias a un abrigo de formato 'trench' firmado por Massimo Dutti. Este presenta un cierre cruzado con doble botonadura en la parte delantera, abertura en la posterior, detalles confeccionados en piel, cinturón con hebilla, que se traslada también a las empuñaduras. Por el momento este abrigo se peude comprar en las tallas S y M por 299 euros. ¿Te atreves, entonces, a rescatar el 'very peri'?