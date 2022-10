Nunca hubiéramos llevado así un pantalón de leopardo de no ser por Rocío Osorno

La influencer nos ha sorprendido con su look para lucir el animal print de un modo diferente y todo con prendas de la nueva colección de Mango.

Julia García

Puede que exista prenda más versátil (y elegante) de otoño invierno que un suéter de punto liso. Toda la vida centrándonos en llevar pantalones básicos, con diseños sin grandes estridencias para centrarnos en la parte superior de los looks y resulta que la solución para ser original y salirnos de la norma era tan sencilla como darle la vuelta a la tortilla. Rocío Osorno te da otra pista sobre cómo hacerlo con su último outfit.

La influencer sevillana siempre deja detallitos interesantes en sus estilismos. Bien lo sabes tanto si sigues lo que se cuece en moda dentro de Instagram y si nos lees a menudo. Y encima suele hacerlo recurriendo a prendas que todas nosotros podemos llevar porque son de marcas donde compramos a menudo. Generalmente, Rocío Osorno recurre a Zara pero en este caso lo ha hecho a Mango con el mismo tino de siempre.

La instagramer ha lucido unos pantalones de tiro alto y ligeramente acampanados de la marca catalana. Son los mismos (o mucho se le parecen) que los pantalones que le vimos llevar no hace demasiado tiempo a Paula Echevarría. No los llevó como Rocío Osorno, que los ha combinado con un color que seguramente no se nos hubiera ocurrido a ninguna de nosotras hacerlo. Ni negro, un clásico como pareja de baile del animal print como el que utilizó la actriz asturiana, ni algún tono tierra o marrón, que también puede funcionar. Ella ha preferido romper en mil pedazos la sintonía cromática al elegir un jersey azul vivo y, la verdad, funciona. Por original y por llamativo.

Además, para poner la guinda a un look de los que no deja indiferente a nadie, ha completado la combinación otoñal con un calzado de verano. En concreto, ha llevado Rocío Osorno unas sandalias con estampado de leopardo, como el pantalón —otro detalle poco visto, calzado y pantalón animal print en el mismo estilismo—, que también son de Mango.

Si al mirarlas te ha quedado pensando en ellas es que tú también las habías visto antes, como nosotras. Quizá te acuerdes, te hablamos de ellas cuando las enseñó María Fernández Rubíes.

El look al completo de Mango de Rocío Osorno lo puedes copiar tal cual porque tienes disponibles tanto las sandalias como las dos prendas, el suéter de mangas XL azul y los jeans de tiro alto y estampado de leopardo. El calzado tiene un precio de 69,99. El jersey, por su parte, se vende por un precio de 29,99 euros mientras que el pantalón, prenda estrella del outfit de Rocío Osorno, se vende en la tienda online de Mango por 39,99 euros.