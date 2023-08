El segundo vestido de novia secreto de Lady Di que nunca llegó a usar

Pero esto no es todo, ya que Elizabeth Emanuel también ha reconocido que este no era el único secreto que la princesa guardó para su gran día. Los dos diseñadores plantearon un vestido previo al baile de preboda con un toque diferente. “Diana me pidió que diseñara un vestido muy sexy para sorprender a todos”, ha relatado la modista. Un diseño en un tono rosa potente y que se ajustaba a la figura, del cual desconoce también su paradero.