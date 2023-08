Esta es la verdadera razón por la que Kate Middleton y el príncipe Guillermo no fueron a la final del Mundial

Si por algo será recordada la final del Mundial de fútbol femenino que se celebró en Sídney el pasado 20 de agosto no fue solo por la extraordinaria victoria de nuestra Selección Femenina de Fútbol. Bajo su lema "Jugar, luchar y ganar", La Roja hizo historia con un gol de la capitana Olga Carmona en el minuto 29 de la primera parte, derrotando a las vigentes campeonas europeas, Inglaterra, por 1-0. Todo fueron felicitaciones y buenas noticias para España pero no tanto para el Reino Unido, y no lo decimos solo por no haber podido alcanzar esa ansiada victoria.