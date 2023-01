La reina Letizia acierta en las rebajas de Mango con un vestido ‘top’ para visitar la Isla del Rey y la farmacia que heredó en Menorca

A nivel de belleza, llama la atención el moño trenzado con el que ha recogido su cabello, ya que hacía bastante tiempo que no lucía un peinado tan sofisticado en un acto de diario. De esta forma deja a la vista sus pendientes de oro rosa de triple aro de la casa española Gold & Roses. En el apartado joyas, tampoco ha faltado el anillo que estrenó en la Pascua Militar, de la joyería italiana Caroteno. La pieza ha causado sensación por los dos mensajes que lleva grabados: a la vista, "Amor che tutto move" (“el amor todo lo mueve”), una cita inspirada en la 'Divina comedia' de Dante; y en el interior "As long I'm existing you will be loved" (“mientras yo exista, tú serás amada”).