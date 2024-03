La reina Letizia acierta con su look primaveral: el pantalón blanco más tendencia que podemos comprar en Zara, Mango y otras

Un look perfecto para esos días en los que queremos darle un plus de elegancia a nuestros estilismos pero sin pasarnos horas frente al armario pensando qué elegir. Y es que el pantalón blanco puede combinarse con casi cualquier color y tipo de prenda, lo que lo hace sumamente versátil. Y si quieres encontrar uno parecido al que lleva la reina Letizia podrás hacerlo en tus marcas favoritas: Zara, Mango o Sfera. Desde Woman.es hemos hecho una selección de los pantalones blancos más bonitos para que puedas crear tu propio look con ellos.