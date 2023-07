Paula Echevarría y Eva Longoria coinciden en cuál es el look que funciona para la noche marbellí

Eva Longoria es toda una experta en sacar el máximo partido a su imagen para parecer más alta con prendas que alargan la figura, estilizan al máximo o logran efecto piernas infinitas. Pero esta vez, como decíamos, no le ha hecho falta a la que fuera protagonista de Mujeres desesperadas buscar una combinación elaborada sino simplemente rendirse ante la tendencia que surgió hace un par de veranos y no parece tener ganas de desaparecer: el cut out.