Así es el entrenamiento de Eva Longoria para conseguir un abdomen de escándalo

Y no, no hay excusas. Porque para ponerse en forma no hace falta tener que buscar tiempo para ir al gimnasio, todo es fuerza de voluntad y ganas. Eva Longoria entrena desde cualquier parte y es el claro ejemplo de que si uno quiere, puede. La actriz aprovecha al máximo las vacaciones de verano para disfrutar de familia y amigos, pero también saca tiempo para entrenar desde un yate y de una forma para nada aburrida.