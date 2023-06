Paula Echevarría, tajante ante las críticas a su cuerpo y el exceso de photoshop

Han sido muchas las veces que Paula Echevarría ha hablado sobre cómo está viviendo su segunda maternidad. Desde que dio a luz a su hijo Miguel fruto de su relación con su pareja Miguel Torres, normalizó desde el primer momento cada una de las etapas, desde el embarazo hasta el posparto e incluso no tuvo reparos en pronunciarse sobre la lactancia materna al ser criticada por aparecer en redes dando un biberón a su hijo: "No voy a dar ningún tiempo de explicación sobre la forma en la que alimento a mi hijo. Pero no tenéis ni idea los que comentáis, como madre como padre, como su padre y los dos en consenso con un doctor somos los que elegimos la manera de alimentarle (...). Hay que ser más empáticos porque yo decidido si le doy el pecho o el biberón, pero hay muchas mujeres que no pueden elegir. Así, por favor, cada uno sepa lo que tiene. Que nadie se meta en la vida de los demás porque no se sabe en qué llaga puedes estar metiendo el dedo", dijo entonces al respecto.