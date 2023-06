Paula Echevarría estrena 'vestidazo' en su primera escapada de temporada y sucede esto

Tenemos inmensas ganas de verano, de descansar, disfrutar de muchos planes y, sobre todo, de compartir tiempo con lo más importante, la familia. Estamos ya planeando los diferentes destinos a los que queremos acudir y tenemos ya todo, más o menos, listo. Incluso, los looks de temporada que dejarán una enorme huella en nuestro verano. Ahora, nuestras celebrities favoritas no han querido esperar más y ya comienzan sus primeras escapadas de la temporada. Que, por cierto, nos viene genial ya que nos ayudan a repasar nuestra maleta, las tendencias que no pueden faltar este verano y, de esta manera, hacen que la espera no se haga tan larga.