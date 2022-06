Todo sobre la exclusiva boda de Chenoa: del contrato de confidencialidad para los invitados al vestido de la novia

A falta de unos días para el (esperadísimo) enlace, te contamos los detalles de la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: fecha, lugar y el controvertido contrato que han obligado a firmar a sus invitados, entre los que solo hay dos triunfitos.

GALA FERNÁNDEZ

Tras dos años de espera, ya casi se oyen las campanas de boda: Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se darán el 'sí, quiero' este 16 de junio poniendo así el broche de oro a una relación que empezó en 2019 y después de verse obligados a cancelar su enlace en dos ocasiones debido a las restricciones de la pandemia.

La boda de la cantante y el urólogo se celebrará en Mallorca, tierra de la novia, quien confesó que será un evento íntimo y con pocos invitados, "algo chiquitito". Además, se especula que entre el centenar de asistentes previstos solo estarán dos de sus compañeras de 'Operación Triunfo': Natalia, que ejercerá como testigo, y Gisela.

"Yo ya sabía que la gente iba a estar pendiente de a quién invito y a quien no", comentó ella misma. ¿Y qué pasa con Rosa, Bisbal, Bustamante, Manu Tenorio y el resto de concursantes de aquella primera edición? Aunque no hay nada confirmado, Chenoa no cierra la puerta a una celebración más amplia con el resto de triunfitos: "no pasa nada porque luego haremos más reuniones y se celebrará igual".

Contrato de confidencialidad para invitados

El detalle que más ha llamado la atención del inminente enlace es el contrato de confidencialidad que los invitados han tenido que firmar para recibir la invitación con los detalles: el horario de la ceremonia (que será civil), el lugar, etc. No es extraño, teniendo en cuenta que la pareja quiere preservar la exclusiva todo lo posible. De hecho, este es también el motivo por el que pasarán por el altar un jueves, día laborable, ya que de esta forma la revista en cuestión tendrá tiempo suficiente para trabajar en su edición impresa, que se cierra los domingos y llega al kiosco los lunes.

El vestido de novia de Chenoa

Otro de los detalles que más interés genera entre los fans de la artista es su vestido de novia. Por supuesto, este es uno de los secretos mejor guardados de su gran día, aunque por el momento sabemos que confiará en la moda española para esta ocasión tan especial, ya que el diseño llevará la firma de Hannibal Laguna.

