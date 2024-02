El look de nieve de Meghan Markle para su reaparición en Canadá

El matrimonio ha viajado hasta Canadá tal y como esta previsto para asistir al 'One Year to Go', el evento con el que arranca la cuenta atrás para los Invictus Games Vancouver Whistler del 2025, la primera ocasión en la que esta competición que nació como un torneo para militares y veteranos de guerra enfermos o heridos se introducirá en deportes de invierno. Así, los atletas podrán optar al oro en esquí alpino, snowboard, biatlón, esquí nórdico, esqueleto y curling en silla de ruedas, además de los deportes principales de Invictus como remo bajo techo, voleibol sentado, natación, baloncesto en silla de ruedas y rugby en silla de ruedas.