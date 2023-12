Las +50 lo tienen claro: este ‘look’ de Zara es su favorito para estas fiestas

Durante estas fechas no dejan de sucederse los eventos: comidas con amigos, cenas en familia... En resumen, no damos a basto a la hora de elegir ‘looks’. Además, si de por sí puede esto puede resultar –como mínimo– algo tedioso, todo se complica aún más, si cabe, cuando cumples cierta edad. Para empezar, porque lo más probable es que a estas alturas de tu vida tengas mucho más claro lo que te favorece y lo que no: sabes lo que quieres y, además, casi con total seguridad tu objetivo principal es ir elegante. Así que, en un momento en el que mandan los acabados de lentejuelas, los minivestidos llevados al extremo, los detalles ‘cut outs’ y el maximalismo en su máxima expresión, puede que tus jornadas de ‘shopping’ se te resistan. Y, por supuesto, no nos referimos a que estas no sean aptas pasados los 50, es más, si te apetece lucirlas, bienvenidas sean, todo depende de cómo te encuentres tú con ellas. Eso sí, desde aquí, te animamos a que optes por aquellos diseños con los que te sientas más cómoda y seas fiel a tu estilo: recuerda, no se trata de ir disfrazada. Quizás por esta razón, hay un ‘total look’ de Zara que ha conseguido alzarse con el título de gran favorito entre las mujeres mayores de 50. Lo tiene todo: favorece, es elegante y tiene espíritu festivo.