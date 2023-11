Las ‘influencers’ mayores de 50 que tienes que seguir en Instagram (tengas la edad que tengas)

Si imaginas a la ‘influencer’ prototipo, es probable que te venga a la mente una chica alta y esbelta, preferiblemente rubia y de apariencia nórdica. Por supuesto, en tu cabeza, ella no superará nunca los treinta. Y es que, estamos acostumbradas a que, en las redes sociales, parece haberse impuesto un único tipo de mujer. Sin embargo, en los últimos años, cada vez son más los perfiles que reclaman su merecida atención y abogan por una industria mucho más inclusiva. Gracias a corrientes como el ‘body positive’, el espectro de referentes en este tipo de aplicaciones, no deja de expandirse. Ahora, la última revolución, llega de la mano de los perfiles ‘ageless’, que triunfan demostrando que la moda no entiende de edad. Y es que, basta darse un paseo por el ‘feed’ de iconos como Iris Apfel para darse cuenta de que vestir bien y convertirse, incluso, en musa, no está reñido con tener más de 50, 60 o los años que sean. Así que, independientemente de a qué generación pertenezcas, te recomendamos que sigas a estas cinco mujeres porque son una fuente constante de inspiración.