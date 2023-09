Esta ‘influencer’, de 58 años, comparte vestido con Kendall Jenner ¡y a ella le queda mejor!

Que el mundo de la moda está cambiando es una realidad irrebatible. Una industria que parecía, hasta hace no mucho, inmutable se va abriendo, poco a poco, a la realidad de un mundo que exige que se adapte. Ejemplos como el hecho de que modelos como Jill Kortleve o Precious Lee se hayan convertido en verdaderos iconos sobre la pasarela, dan buena cuenta de ello. Sin embargo, la revolución no termina con las tallas e implica temas tan controvertidos como el del edadismo. Y es que, la carrera de las modelos, parece que, por fin, ha dejado de tener fecha de caducidad y, cada vez, son más las enseñas que apuestan por ‘tops’ mayores de 40, 50 o, incluso, 60, demostrando que la moda no entiende de años. Como era de esperar en ‘la otra pasarela’, también conocida como Instagram, han surgido multitud de perfiles que dan buena cuenta de ello: las mujeres mayores de 50, son las nuevas ‘influencers’ y atesoran una legión de fans a modo de cientos de miles de seguidores. Una de ellas es Renia Jaz, una polaca de 58 años, que está triunfando gracias a sus ‘reels’ en los que pone a prueba desde los ‘looks’ de pasarela a las prendas popularizadas por las ‘celebrities’. De hecho, en uno de sus vídeos más virales, comparte vestido con la mismísima Kendall Jenner y, siendo sinceras, no somos capaces de decidir a quién le queda mejor.