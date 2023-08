'And Just Like That...' confirma que tendrá una tercera temporada: esto es todo lo que sabemos

No podemos olvidar que 'And Just Like That…' ha generado un incansable debate desde su estreno en 2021. Sus creadores no lo tenían fácil, ya que estamos hablando de situarnos 20 años después, en un mundo que no tiene nada que ver con el de finales de los 90 y principios del 2000. De ahí los intentos de la serie de actualizarse para una nueva era, una que no se centra totalmente en las mujeres blancas y heterosexuales y sus relaciones, y que ha dado lugar a nuevos y diferentes personajes principales. Personajes que nos podríamos encontrar perfectamente pasendo por Lexington Avenue, tomándose un latte en Bryant Park o yendo a llevar a sus hijos al colegio en el Upper West Side.